Викрити наркоугруповання СБУ вдалося спільно з ДБР та Нацполіцією.

За даними слідства, діяльність угруповання координували 4 посадовці одного з районних управлінь Нацполіції у Дніпропетровській області.

Злочинне угруповання налагодило продаж оптових і роздрібних партій метамфетаміну. Реалізацію психотропів здійснювали через розгалужену мережу наркодилерів на території регіону.

Крім цього, зловмисники облаштували "стаціонарний пункт" зі збуту заборонених речовин в одному з міських СТО. Там клієнтам дозволяли одразу "спробувати" придбаний "товар".

Таким чином організатори наркобізнесу щомісяця одержували більш як 1,5 млн грн прибутку.

Силовикам вдалося затримати 9 учасників злочинної організації включно зі згаданими правоохоронцями.

У результаті понад 30 обшуків за адресами проживання фігурантів, а також у місцях збуту психотропів виявлено понад 50 підготовлених до продажу сліп-пакетів з метамфетаміном та інші докази злочинів.

Фото: СБУ ліквідувала наркобанду в Дніпрі, яку "кришували" правоохоронці (ssu.gov.ua)

Наразі затриманим повідомлено про підозру за декількома статтями ККУ:

ч. ч. 1, 2, 3 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній),

ч. ч. 2, 3, 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів),

ч. 2 ст. 317 (організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Триває розслідування.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що в Дніпрі СБУ ліквідувала потужну нарколабораторію, яка щомісячно виготовляла "товар" на 5 млн гривень, її "кришував" місцевий правоохоронець.

Також ми писали, що в столиці викрили велике наркоугрупування, яке організував екс-поліцейський. Злочинна група діяла у Києві та області.

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