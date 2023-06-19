Разоблачить наркогруппировку СБУ удалось совместно с ДБР и Нацполицией.

По данным следствия, деятельность группировки координировали 4 чиновника одного из районных управлений Нацполиции в Днепропетровской области.

Преступная группировка наладила продажу оптовых и розничных партий метамфетамина. Реализацию психотропов осуществляли через разветвленную сеть наркодилеров на территории региона.

Кроме того, злоумышленники обустроили "стационарный пункт" по сбыту запрещенных веществ в одном из городских СТО. Там клиентам разрешали сразу "попробовать" приобретенный "товар".

Таким образом, организаторы наркобизнеса ежемесячно получали более 1,5 млн грн прибыли.

Силовикам удалось задержать 9 участников преступной организации, включая упомянутых правоохранителей.

В результате свыше 30 обысков по адресам проживания фигурантов, а также в местах сбыта психотропов обнаружено более 50 подготовленных к продаже слип-пакетов с метамфетамином и другие доказательства преступлений.

Фото: СБУ ликвидировала наркобанду в Днепре, которую "крышевали" правоохранители (ssu.gov.ua)

В настоящее время задержанным доложено о подозрении по нескольким статьям УК:

ч. ч. 1, 2, 3 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней),

ч. ч. 2, 3, 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов),

ч. 2 ст. 317 (организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается расследование.

Напомним, недавно мы писали, что в Днепре СБУ ликвидировала мощную нарколабораторию, которая ежемесячно производила "товар" на 5 млн гривен, ее "крышевал" местный милиционер.

Также мы писали, что в столице разоблачили крупную наркогруппировку, организованную экс-полицейским. Преступная группа действовала в Киеве и области.

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