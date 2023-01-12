У херсонського зрадника з команди Сальдо провели обшуки. Знайшли "подарунок Путіна"
Правоохоронці провели обшуки у колаборанта з окупаційної адміністрації Херсона. У нього знайшли подарунок нібито від російського диктатора Володимира Путіна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань.
Обшуки провели у так званого "першого заступника мера Херсона", який після звільнення міста втік на окуповану територію. У колаборанта з оточення "губернатора" тимчасово окупованої Херсонської області Володимира Сальдо знайшли документи, які можуть служити доказовою базою для слідства.
Також ДБР знайшло нагородний годинник. Сам зрадник вихвалявся, що нібито отримав його у подарунок від Путіна за теплу зустріч "нової влади".
"Коли ж Збройні сили України стали звільняти Херсон, фігурант кинувся навтьоки разом зі своїми кураторами так, що кинув і годинник, і все інше майно. Напевно, великим розчаруванням для колаборанта стане те, що знайдений годинник виявився звичайною підробкою в найгіршому виконанні "русской глубинки"", - йдеться у повідомленні.
Наразі вирішується питання щодо заочного оголошення зраднику підозри.
Фото: у херсонського колаборанта знайшли годинник від Путіна (dbr.gov.ua)
Нагадаємо, раніше ДБР провело обшуки у херсонського колаборанта Володимира Сальдо, у так званого "губернатора" знайшли важливі документи та російську літературу.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.