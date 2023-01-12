У херсонського зрадника з команди Сальдо провели обшуки. Знайшли "подарунок Путіна"

Правоохоронці провели обшуки у колаборанта з окупаційної адміністрації Херсона. У нього знайшли подарунок нібито від російського диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань.

Обшуки провели у так званого "першого заступника мера Херсона", який після звільнення міста втік на окуповану територію. У колаборанта з оточення "губернатора" тимчасово окупованої Херсонської області Володимира Сальдо знайшли документи, які можуть служити доказовою базою для слідства.

Також ДБР знайшло нагородний годинник. Сам зрадник вихвалявся, що нібито отримав його у подарунок від Путіна за теплу зустріч "нової влади".

"Коли ж Збройні сили України стали звільняти Херсон, фігурант кинувся навтьоки разом зі своїми кураторами так, що кинув і годинник, і все інше майно. Напевно, великим розчаруванням для колаборанта стане те, що знайдений годинник виявився звичайною підробкою в найгіршому виконанні "русской глубинки"", - йдеться у повідомленні.

Наразі вирішується питання щодо заочного оголошення зраднику підозри.

Фото: у херсонського колаборанта знайшли годинник від Путіна (dbr.gov.ua)