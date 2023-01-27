Працював на гауляйтера Сальдо. СБУ викрила директора підприємства у Житомирській області

У Житомирській області викрили підприємство, яке працювало на херсонського гауляйтера Володимира Сальдо. Директору заводу оголосили підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Служби безпеки України.

Правоохоронці викрили керівництво місцевої видобувної компанії, яка "заробляла" для гауляйтера Сальдо. Його родина була кінцевим власником підприємства, яке займалось видобутком, обробкою та продажем граніту.

Частину прибутків компанія відправляла на фінансування окупантів у Херсонській області. У вересні минулого року активи підприємства арештували за співпрацю з колаборантами.

Крім цього, СБУ викрила схеми, які керівники компанії використовували для виведення грошей. Для своїх оборудок злочинці навмисно занижували обсяги видобутку та об’єми продажу продукції, а також "змінювали" її цінову категорію.

Таким чином державний бюджет України втрачав мільйони гривень у вигляді несплачених податків. "Відмивали" гроші аферисти через підставні фірми, зокрема у вигляді придбання технологічної продукції нібито для потреб підприємства.

Злочинці завдали збитки бюджету на понад 4,5 млн гривень. Директору компанії оголосили підозру за ч. 2 ст. 209 та ч. 1 ст. 364-1 ККУ. Під час обшуку у нього знайшли документацію, чорнові записи, банківські карти. Слідчі дії тривають.

Фото: СБУ викрила підприємство у Житомирській області, яке фінансувало окупантів (ssu.gov.ua)