СБУ ліквідувала "депутата Народної ради "ЛНР", - джерела

Зазначається, що спочатку пропагандисти повідомляли, що він зазнав важких поранень, а потім визнали, що пособник окупантів загинув.

За інформацією наших джерел, ця ліквідація є справою рук СБУ. Попов був законною метою, адже до "депутатства" він керував багатьма російськими "добробатами", очолював незаконні збройні формування і вбивав українців.

Крім того, у "Народній раді "ЛНР" він був "головою комітету з питань державної безпеки та оборони".

Раніше повідомлялося, що в районі стадіону "Авангард" у Луганську вибухнув автомобіль. У ньому і перебував Олег Попов.

Ліквідація колаборантів у Луганську

Нагадаємо, що 8 листопада у тимчасово окупованому Луганську пролунав вибух. Пізніше стало відомо, що вибухнув автомобіль колишнього "начальника міліції "ЛНР" Михайла Філіпоненка, який був так званим депутатом "Верховної ради "ЛНР".

Від отриманих внаслідок вибуху травм окупант загинув на місці події.

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України розповіли, що загибель Філіпоненка - результат спільної спецоперації ГУР та руху опору.