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СБУ ликвидировала "депутата Народного совета "ЛНР", - источники

Архивное фото: Олег Попов (рос СМИ)
Автор: Юлия Акимова, Дмитрий Браславский

Украинские спецслужбы сегодня, 6 декабря, ликвидировали "депутата Народного совета "ЛНР" Олега Попова. Ранее он был причастен к убийству украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

Отмечается, что сначала пропагандисты сообщали, что он получил тяжелые ранения, а потом признали, что пособник оккупантов погиб.

По информации наших источников, эта ликвидация является делом рук СБУ. Попов был законной целью, ведь до "депутатства" он руководил многими российскими "добробатами", возглавлял незаконные вооруженные формирования и убивал украинцев. 

Кроме того, в "Народном совете "ЛНР" он был "председателем комитета по вопросам государственной безопасности и обороны".

Ранее сообщалось, что в районе стадиона "Авангард" в Луганске взорвался автомобиль. В нем и находился Олег Попов.

Ликвидация коллаборантов в Луганске

Напомним, что 8 ноября во временно оккупированном Луганске раздался взрыв. Позже стало известно, что взорвался автомобиль бывшего начальника милиции "ЛНР" Михаила Филипоненко, который был так называемым депутатом "Верховного совета "ЛНР".

От полученных в результате взрыва травм оккупант погиб на месте происшествия.

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины рассказали, что гибель Филипоненко - результат совместной спецоперации ГУР и движения сопротивления.

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