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У Луганську підірвали автомобіль, всередині міг бути "депутат Народної ради" (фото)

Луганськ, Середа 06 грудня 2023 15:14
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У Луганську підірвали автомобіль, всередині міг бути "депутат Народної ради" (фото) Архівне фото: У Луганську підірвали автомобіль (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

У тимчасово окупованому Луганську сьогодні, 6 грудня, підірвали автомобіль. Усередині міг перебувати "депутат Народної ради "ЛНР" Олег Попов.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Зазначається, що автомобіль підірвали поблизу стадіону "Авангард".

У Луганську підірвали автомобіль, всередині міг бути &quot;депутат Народної ради&quot; (фото)

Фото: Автомобіль після підриву (t.me/itsdonetsk)

Також повідомляється, що за попередньою інформацією, внаслідок вибуху поранено "депутата Народної ради "ЛНР" Олега Попова.

Більше жодних деталей про цей інцидент поки що не повідомляють.

Можлива загибель колаборанта

Російські пропагандисти повідомляють, що внаслідок підриву автомобіля біля стадіону "Авангард" у Луганську загинув "депутат Народної ради ЛНР" третього скликання Олег Попов.

Цю інформацію також підтвердив його "колега" Юрій Юров.

Що відомо про цього "депутата"

Попов народився 16 квітня 1972 року в Луганську. Після закінчення профтехучилища працював електрогазозварником на Луганському тепловозобудівному заводі. Працював експедитором, економістом на Луганському заводі гірничорятувальної техніки "Горизонт".

До 2014 року займався приватним підприємництвом у сфері виробництва дитячих і дорослих виробів із трикотажу. Обирався "депутатом Народної ради ЛНР" першого і третього скликань.

На початку поточного року пропагандистські ЗМІ повідомляли про нібито можливий замах на Попова, проте зрадник вижив.

Ліквідація колаборантів у Луганську

Нагадаємо, що 8 листопада у тимчасово окупованому Луганську пролунав вибух. Пізніше стало відомо, що вибухнув автомобіль колишнього "начальника міліції "ЛНР" Михайла Філіпоненка, який був так званим депутатом "Верховної ради "ЛНР".

Від отриманих внаслідок вибуху травм окупант загинув на місці події.

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України розповіли, що загибель Філіпоненка - результат спільної спецоперації ГУР та руху опору.

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