СБУ ліквідувала чотири канали втечі ухилянтів за кордон: за "послуги" просили до 15 тисяч доларів
Служба безпеки України ліквідувала ще чотири канали нелегального виїзду за кордон громадян призовного віку з підробленими документами чи в обхід пунктів пропуску.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу СБУ.
Повідомляється, що вартість таких "послуг" становила від 2 до 15 тисяч доларів. При цьому сума залежала від регіону і терміновості виїзду.
У Дніпрі:
викрили місцевого жителя, який "на замовлення" підробляв довідки про непридатність до військової служби за станом здоров’я.
У Чернівецькій області:
задокументували протиправну діяльність пастора однієї з протестантських церков. Разом із двома спільниками він допомагав ухилянтам тікати до Молдови через так звану "зеленку".
У Черкаській області:
повідомили про підозру директорці приватної клініки. Посадовиця безпідставно оформляла своїм "пацієнтам" пакет документів, який засвідчував нібито наявність у них тяжких захворювань. Потім такі "довідки" подавали до розгляду військово-лікарської комісії.
В Одеській області:
ліквідували ще один канал нелегальної міграції. Зловмисники пропонували своїм клієнтам "приховані" маршрути перетину кордону в Болградському районі.
За всіма викритими фактами тривають розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності.
Нагадаємо, що у Закарпатській області затримали 11 чоловіків призовного віку, які хотіли незаконно потрапити до країн ЄС.
Раніше прикордонники затримали ухилянтів, які на човні намагались потрапити до Угорщини.
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