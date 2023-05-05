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СБУ ліквідувала чотири канали втечі ухилянтів за кордон: за "послуги" просили до 15 тисяч доларів

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П'ятниця 05 травня 2023 14:04
СБУ ліквідувала чотири канали втечі ухилянтів за кордон: за "послуги" просили до 15 тисяч доларів Фото: СБУ ліквідувала чотири канали втечі ухилянтів за кордон (ssu.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Служба безпеки України ліквідувала ще чотири канали нелегального виїзду за кордон громадян призовного віку з підробленими документами чи в обхід пунктів пропуску.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу СБУ.

Повідомляється, що вартість таких "послуг" становила від 2 до 15 тисяч доларів. При цьому сума залежала від регіону і терміновості виїзду.

У Дніпрі:

викрили місцевого жителя, який "на замовлення" підробляв довідки про непридатність до військової служби за станом здоров’я.

У Чернівецькій області:

задокументували протиправну діяльність пастора однієї з протестантських церков. Разом із двома спільниками він допомагав ухилянтам тікати до Молдови через так звану "зеленку".

У Черкаській області:

повідомили про підозру директорці приватної клініки. Посадовиця безпідставно оформляла своїм "пацієнтам" пакет документів, який засвідчував нібито наявність у них тяжких захворювань. Потім такі "довідки" подавали до розгляду військово-лікарської комісії.

В Одеській області:

ліквідували ще один канал нелегальної міграції. Зловмисники пропонували своїм клієнтам "приховані" маршрути перетину кордону в Болградському районі.

За всіма викритими фактами тривають розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо, що у Закарпатській області затримали 11 чоловіків призовного віку, які хотіли незаконно потрапити до країн ЄС.

Раніше прикордонники затримали ухилянтів, які на човні намагались потрапити до Угорщини.

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