СБУ ликвидировала четыре канала побега уклонистов за границу: за "услуги" просили до 15 тысяч долларов
Служба безопасности Украины ликвидировала еще четыре канала нелегального выезда за границу граждан призывного возраста с поддельными документами или в обход пунктов пропуска.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу СБУ.
Стоимость таких "услуг" составляла от 2 до 15 тысяч долларов. При этом сумма зависела от региона и срочности выезда.
В Днепре:
разоблачили местного жителя, который "под заказ" подрабатывал справки о непригодности к военной службе по состоянию здоровья.
В Черновицкой области:
задокументировали противоправную деятельность пастора одной из протестантских церквей. Вместе с двумя сообщниками он помогал уклонистам бежать в Молдову через так называемую "зеленку".
В Черкасской области:
сообщили о подозрении директору частной клиники. Чиновница безосновательно оформляла своим "пациентам" пакет документов, который удостоверял якобы наличие у них тяжелых заболеваний. Затем такие "справки" подавали на рассмотрение военно-врачебной комиссии.
В Одесской области:
ликвидировали еще один канал нелегальной миграции. Злоумышленники предлагали своим клиентам "скрытые" маршруты пересечения границы в Болградском районе.
По всем разоблаченным фактам продолжаются расследования для установления всех обстоятельств преступлений и привлечения виновных к ответственности.
Напомним, что в Закарпатской области задержали 11 мужчин призывного возраста, которые хотели незаконно попасть в страны ЕС.
Ранее пограничники задержали уклонистов, которые на лодке пытались попасть в Венгрию.
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