СБУ выявила на Донбассе два тайника боевиков. Боеприпасы спрятали в 2014 году

Служба безопасности Украины (СБУ) обнаружила в Луганской области два тайника с оружием и боеприпасами участников незаконных вооруженных формирований. Среди изъятого 15 снарядов дальнобойной артиллерии, каждый из которых содержит 16 килограммов гексогена (взрывчатого вещества повышенной мощности).
Об этом сообщила пресс-служба силового ведомства.
В одном из тайников сотрудники СБУ изъяли 15 снарядов дальнобойной артиллерии, которые содержали 240 килограммов гексогена - взрывчатого вещества повышенной мощности. Эти боеприпасы находились в подземном хранилище, обустроенном в лесу вблизи поселка Терновое в Старобельском районе.
В другом тайнике, который был оборудован в заброшенном блиндаже в районе поселка Плотина, правоохранители обнаружили более 20 артиллерийских снарядов различных калибров, два взрывателя, три гранаты Ф-1, гранату ВОГ-17 и свыше 400 патронов для крупнокалиберного пулемета КПВТ.
Фото: СБУ ликвидировала тайник боевиков на Донбассе (ssu.gov.ua)
По оперативным данным, обнаруженные тайники, были заложены боевиками во время вооруженного сопротивления силам антитеррористической операции в 2014 году. Продолжаются неотложные меры для установления и привлечения к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности.
Изъятие боеприпасов проводилось с участием сотрудников Национальной полиции и пиротехническим подразделением Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
Напомним, ранее СБУ заблокировала деятельность международной группировки, которая занималась контрабандой янтаря. Во время операции у злоумышленников было изъято несколько партий обработанной продукции на более чем 11 млн гривен.