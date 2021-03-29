СБУ виявила на Донбасі дві схованки бойовиків. Боєприпаси сховали в 2014 році

В одной з схованок співробітники СБУ вилучили 15 снарядів далекобійної артилерії, які містили 240 кілограмів гексогену - вибухової речовини підвищеної потужності. Ці боєприпаси знаходилися в підземному сховищі, обладнаному в лісі поблизу селища Тернове у Старобільському районі.

В іншей схованці, яка була обладнана в покинутому бліндажі в районі селища Плотина, правоохоронці виявили понад 20 артилерійських снарядів різних калібрів, два підривника, три гранати Ф-1, гранату ВОГ-17 і понад 400 патронів для великокаліберного кулемета КПВТ.

Фото: СБУ ліквідувала схованку бойовиків на Донбасі (ssu.gov.ua)

За оперативними даними, виявлені схованки, були закладені бойовиками під час збройного опору силам антитерористичної операції в 2014 році. Тривають невідкладні заходи для встановлення та притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправної діяльності.

Вилучення боєприпасів проводилося з участю співробітників Національної поліції і піротехнічним підрозділом Держслужби з надзвичайних ситуацій.