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СБУ виявила на Донбасі дві схованки бойовиків. Боєприпаси сховали в 2014 році

Автор: RBC.UA

Служба безпеки України (СБУ) виявила в Луганській області дві схованки зі зброєю та боєприпасами учасників незаконних збройних формувань. Серед вилученого 15 снарядів далекобійної артилерії, кожен з яких містить 16 кілограмів гексогену (вибухової речовини підвищеної потужності).

Про це повідомила пресс-служба силового відомства.

В одной з схованок співробітники СБУ вилучили 15 снарядів далекобійної артилерії, які містили 240 кілограмів гексогену - вибухової речовини підвищеної потужності. Ці боєприпаси знаходилися в підземному сховищі, обладнаному в лісі поблизу селища Тернове у Старобільському районі.

В іншей схованці, яка була обладнана в покинутому бліндажі в районі селища Плотина, правоохоронці виявили понад 20 артилерійських снарядів різних калібрів, два підривника, три гранати Ф-1, гранату ВОГ-17 і понад 400 патронів для великокаліберного кулемета КПВТ.

Фото: СБУ ліквідувала схованку бойовиків на Донбасі (ssu.gov.ua)

За оперативними даними, виявлені схованки, були закладені бойовиками під час збройного опору силам антитерористичної операції в 2014 році. Тривають невідкладні заходи для встановлення та притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправної діяльності.

Вилучення боєприпасів проводилося з участю співробітників Національної поліції і піротехнічним підрозділом Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, раніше СБУ заблокувала діяльність міжнародної угруповання, яка займалася контрабандою бурштину. Під час операції у зловмисників було вилучено кілька партій обробленої продукції на більш ніж 11 млн гривень.

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