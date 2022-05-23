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СБУ ликвидировала схему незаконной переправы мужчин в Румынию

Новина українською →
Понедельник 23 мая 2022 12:26
СБУ ликвидировала схему незаконной переправы мужчин в Румынию Фото: СБУ ликвидировала схему незаконной переправы мужчин в Румынию (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Сотрудники СБУ разоблачили канал незаконной переправки мужчин призывного возраста за границу. Стоимость "услуги" составляла 10 тысяч евро.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Офиса генерального прокурора.

Согласно данным следствия, организатором схемы оказался буковинец, который привлек к противоправной деятельности двух знакомых. Один из них был работником лесного хозяйства, которое граничит с границей Румынии.

"За 10 тысяч евро подозреваемые организовали для трех военнообязанных переход в Румынию вне пунктов пропуска. Участники схемы были разоблачены и задержаны на территории Черновицкого района вблизи госграницы", - пишет пресс-служба.

Сейчас решается вопрос об избрании мер пресечения.

В соответствии с ч. 3 ст. 332 УК, банде грозит лишение свободы сроком до 9 лет.

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