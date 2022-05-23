СБУ ліквідувала схему незаконної переправи чоловіків до Румунії

Співробітники СБУ викрили канал незаконного переправлення чоловіків призовного віку за кордон. Вартість "послуги" становила 10 тисяч євро.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Офісу генерального прокурора.

Згідно з даними слідства, організатором схеми виявився буковинець, який долучив до протиправної діяльності двох знайомих. Один з них був працівником лісового господарства, яке межує з кордоном Румунії.

"За 10 тисяч євро підозрювані організували для трьох військовозобов’язаних перехід до Румунії поза пунктами пропуску. Учасники схеми були викриті та затримані на території Чернівецького району поблизу держкордону", - пише пресслужба.

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів.

Відповідно до ч. 3 ст. 332 КК, банді загрожує позбавлення волі строком до 9 років.