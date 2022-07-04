СБУ ликвидировала незаконный канал легализации россиян

Отмечается, что главными клиентами группировки были граждане России и стран с повышенной террористической угрозой с Ближнего Востока и Центральной Азии. Мигрантов могли использовать российские спецслужбы для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине.

"Незаконную деятельность организовал заместитель начальника Центрального межрегионального управления Государственной миграционной службы в Киеве и в Киевской области. Чиновник наладил механизм безосновательного оформления украинских документов для нелегалов", - отмечают в СБУ.

По информации правоохранителей, мигрантам предоставляли вид на временное или постоянное проживание в Украине, а также удостоверение беженцев. За это брали плату в размере от 10 до 15 тысяч долларов с человека.

В Киеве был задержан лидер группировки и его сообщник во время получения взятки. Сейчас решается вопрос о назначении меры пресечения злоумышленникам.

Задержание злоумышленников (facebook.com/SecurSerUkraine)