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СБУ ліквідувала незаконний канал легалізації росіян

Фото: СБУ ліквідувала незаконний канал легалізації росіян (facebook.com/SecurSerUkraine)
Автор: Іван Носальський

Українські правоохоронці затримали учасників угруповання, яке займалося легалізацією громадян РФ і ряду інших країн. Схему організував чиновник.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Відзначається, що головними клієнтами угруповання були громадяни Росії і країн з підвищеною терористичною загрозою з Близького Сходу і Центральної Азії. Мігрантів могли використовувати російські спецслужби для того, щоб дестабілізувати ситуацію в Україні.

"Незаконну діяльність організував заступник начальника Центрального міжрегіонального управління Державної міграційної служби в Києві та Київській області. Чиновник налагодив механізм безпідставного оформлення українських документів для нелегалів", - зазначають в СБУ.

За інформацією правоохоронців, мігрантам надавали посвідку на тимчасове або постійне проживання в Україні, а також посвідчення біженців. За це брали плату в розмірі від 10 до 15 тисяч доларів з людини.

У Києві був затриманий лідер угруповання і його спільник під час отримання хабара. Наразі вирішується питання про призначення запобіжного заходу зловмисникам.

Затримання зловмисників (facebook.com/SecurSerUkraine)

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Служба безпеки провела багатоетапну спецоперацію, в ході якої нейтралізувала російську агентурну мережу в Києві. Шпигуни РФ збирали розвіддані з оборони столиці.

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