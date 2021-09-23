СБУ ликвидировала банду, которая терроризировала город в Одесской области

В Одесской области правоохранители ликвидировали банду, которая запугивала, терроризировала и похищала жителей и гостей города Южное. В ходе спецоперации были задержаны четверо участников банды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины .

"В состав группы входили уроженцы одной из закавказских стран с криминальным прошлым. Они, создавая искусственные конфликтные ситуации, требовали с потерпевших крупные суммы денег и имущество. Чтобы заставить "жертв" заплатить, фигуранты применяли психологическое давление и физическую расправу", - рассказали в СБУ.

В частности, банда похитила местного жителя и из-за угроз убийством пыталась "выбить" из него земельный участок на 200 тысяч гривен. Потерпевшего заставляли переоформить землю на них, чтобы погасить несуществующий долг.

"Сотрудники СБУ установили место пребывания всех участников группировки и задержали их. На момент спецоперации злоумышленники перевозили владельца земельного участка в багажнике автомобиля, к нему применяли пытки", - отметили в спецслужбе.

Сейчас ведется расследование в рамках дела, открытого по ч. 2 ст. 189 УК Украины. Правоохранители устанавливают другие факты вымогательства "долгов" и ищут других участников банды.