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СБУ ліквідувала банду, яка тероризувала місто в Одеській області

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Южне, Четвер 23 вересня 2021 17:11
СБУ ліквідувала банду, яка тероризувала місто в Одеській області Фото: СБУ ліквідувала банду в Одеській області (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

В Одеській області правоохоронці ліквідували банду, яка залякувала, тероризувала та викрадала мешканців і гостей міста Южне. В ході спецоперацію було затримано чотирьох учасників банди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

"До складу групи входили уродженці однієї із закавказьких країн з кримінальним минулим. Вони, створюючи штучні конфліктні ситуації, вимагали з потерпілих великі суми грошей та майно. Аби змусити "жертв" заплатити, фігуранти застосовували психологічний тиск і фізичну розправу", - розповіли в СБУ.

Зокрема, банда викрала місцевого жителя і через погрози вбивством намагалася "вибити" з нього земельну ділянку на 200 тисяч гривень. Потерпілого змушували переоформити землю на них, щоб погасити неіснуючих борг.

"Співробітники СБУ встановили місце перебування всіх учасників угруповання і затримали їх. На момент спецоперації зловмисники перевозили власника земельної ділянки у багажнику автомобіля, до нього застосовували тортури", - зазначили в спецслужбі.

Наразі ведеться розслідування в рамках справи, відкритої за ч. 2 ст. 189 КК України. Правоохоронці встановлюють інші факти вимагання "боргів" та шукають інших учасників банди.

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