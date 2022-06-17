СБУ ликвидировала агентурную сеть, которую координировал советник Аксенова

В ходе спецоперации были задержаны 19 российских агентов в Киеве, Харькове, Одессе, Запорожье, а также в Днепропетровской и Винницкой областях.

Шпионы корректировали ракетные обстрелы, собирали данные о позициях украинских защитников и информацию о местах содержания российских пленных.

Также агентура узнавала данные украинских партизан, которые подпольно противодействуют российским военным на временно оккупированных территориях юга.

СБУ выяснила, что группой руководил агент ФСБ России, который находился в Херсонской области. Полученные данные он передавал представителям российских спецслужб, среди которых советник "главы" Крыма Сергея Аксенова.

Сейчас решается вопрос об объявлении задержанным подозрения. Им грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.