СБУ ліквідувала агентурну мережу, яку координував радник Аксьонова

У ході спецоперації були затримані 19 російських агентів у Києві, Харкові, Одесі, Запоріжжі, а також у Дніпропетровській і Вінницькій областях.

Шпигуни коригували ракетні обстріли, збирали дані про позиції українських захисників та інформацію щодо місць утримання російських полонених.

Також агентура дізнавалася дані українських партизанів, які підпільно протидіють російським військовим на тимчасово окупованих територіях півдня.

СБУ з'ясувала, що групою керував агент ФСБ Росії, який перебував у Херсонській області. Одержані дані він передавав представникам російських спецслужб, серед яких радник "очільника" Криму Сергія Аксьонова.

Наразі вирішується питання про оголошення затриманим підозри. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.