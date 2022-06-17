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СБУ ліквідувала агентурну мережу, яку координував радник Аксьонова

Фото: СБУ знешкодила російську агентурну мережу (ssu.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Українські правоохоронці ліквідували велику російську агентурну мережу. Одним з координаторів був радник так званого "голови" Криму Сергія Аксьонова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

У ході спецоперації були затримані 19 російських агентів у Києві, Харкові, Одесі, Запоріжжі, а також у Дніпропетровській і Вінницькій областях.

Шпигуни коригували ракетні обстріли, збирали дані про позиції українських захисників та інформацію щодо місць утримання російських полонених.

Також агентура дізнавалася дані українських партизанів, які підпільно протидіють російським військовим на тимчасово окупованих територіях півдня.

СБУ з'ясувала, що групою керував агент ФСБ Росії, який перебував у Херсонській області. Одержані дані він передавав представникам російських спецслужб, серед яких радник "очільника" Криму Сергія Аксьонова.

Наразі вирішується питання про оголошення затриманим підозри. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Нагадаємо, у Києві заблокували ІТ-компанію, що співпрацювала з окупантами на Донбасі.

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Служба безпеки УкраїниСергій Аксьонов