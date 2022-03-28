СБУ ликвидировала 5 вражеских ботоферм мощностью более 100 тысяч фейковых аккаунтов

Сообщается, что ботофермы действовали на территории Харькова, Черкасс, Тернополя, Полтавы и Закарпатья.

Фейковые аккаунты были созданы в различных соцсетях, включая те, которые сейчас являются запрещенными в Украине.

В частности, они распространяли фейки о войне РФ в Украине, навязывали и оправдывали российскую агрессию.

Таким образом враг пытался инспирировать панические настроения среди украинцев и дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в разных регионах.

Также во время обысков обнаружили: