Поддерживали оккупантов. СБУ разоблачила коллаборантов в нескольких областях

Служба безопасности разоблачила и задержала коллаборантов в нескольких областях Украины. Они поддерживали агрессора, распространяли пропаганду и информировали российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ .

Отмечается, что в Днепре был обнаружен мужчина, который хотел занять руководящую должность при оккупационных властях. Он работал на объекте критической инфраструктуры Днепра, откуда был уволен. Коллаборант информировал оккупантов, а также распространял в соцсетях пропаганду.

В Полтавской области задержана уроженка России, которая поддерживала Россию и ее преступные действия на территории Украины. Кроме того, в регионе заблокировали деятельность ботофермы. Ее организатором был мужчина, продававший доступ к виртуальным номерам украинских мобильных операторов для создания сети ботов, распространявших панические настроения.

Также в Ивано-Франковской области СБУ разоблачила агитаторшу, которая распространяла антиукраинский и деструктивный контент в соцсетях. Женщина имела каналы в Youtube, профили в Facebook и страницы ВКонтакте, где рассказывала о возвращении к "одному народу России-Руси", призвала восстановить советские памятники. В первый день войны коллаборантка отправила фото ракетных обстрелов аэропорта Ивано-Франковска абоненту с российским номером.

В Харькове правоохранители обнаружили координатора диверсионных групп и группировок "ЛДНР". При задержании у него изъяты так называемые "блокнот разведчика" и "блокнот старшего радиотелефониста", использующий армия оккупантов. Кроме того, у него обнаружено 5 боевых гранат, тротиловые шашки с задорами и sim-карты российских и белорусских операторов.

Также в Одесской области СБУ разоблачила группу с иностранцами, организовавшую незаконную перевозку мужчин призывного возраста в Молдову. Стоимость "услуг" достигала 10 тысяч долларов за одного призывника.