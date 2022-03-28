СБУ ліквідувала 5 ворожих ботоферм потужністю понад 100 тисяч фейкових акаунтів

Повідомляється, що ботоферми діяли на території Харкова, Черкас, Тернополя, Полтави і Закарпаття.

Фейкові акаунти були створені у різних соцмережах, включно з тими, які наразі є забороненими в Україні.

Зокрема, вони поширювали фейки про війну РФ в Україні, нав’язували та виправдовували російську агресію.

Таким чином ворог намагався інспірувати панічні настрої серед українців і дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в різних регіонах.

Також під час обшуків виявили: