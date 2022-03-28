RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

СБУ ліквідувала 5 ворожих ботоферм потужністю понад 100 тисяч фейкових акаунтів

СБУ (ssu.gov.ua)
Автор: Тетяна Самарук

Росія жорстоко напала на Україну 24 лютого. З того часу СБУ ліквідувала 5 ворожих ботоферм потужністю понад 100 тисяч фейкових акаунтів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

Повідомляється, що ботоферми діяли на території Харкова, Черкас, Тернополя, Полтави і Закарпаття.

Фейкові акаунти були створені у різних соцмережах, включно з тими, які наразі є забороненими в Україні.

Зокрема, вони поширювали фейки про війну РФ в Україні, нав’язували та виправдовували російську агресію.

Таким чином ворог намагався інспірувати панічні настрої серед українців і дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в різних регіонах.

Також під час обшуків виявили:

  • понад 100 комплектів GSM-шлюзів;
  • майже 10 тисяч сім-карток різних мобільних операторів, які використовували для маскування злочинної діяльності;
  • ноутбуки та комп’ютерне обладнання з доказами незаконних дій
  • чорнову бухгалтерію.

Раніше ми повідомляли, що СБУ з початку війни затримала понад 350 російських диверсантів.

Також ми писали, що СБУ викрила колаборантів у декількох областях.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки УкраїниВторгнення Росії до України