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СБУ квалифицировала гибель гражданского на Донбассе как теракт

Автор: Дмитрий Левицкий

Следователи Службы безопасности Украины начали досудебное расследование гибели мирного жителя поселка Хутора Вольного в Луганской области. Гражданский погиб в результате разрыва мины ПОМ-2, которую дистанционно установили пророссийские боевики.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Расследование проводится в рамках уголовного дела по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины, то есть теракт, который привел к гибели человека.

Во время осмотра места гибели жителя Хутора Вольного правоохранители изъяли фрагменты противопехотной мины ПОМ-2, которые после проведения экспертиз будут приобщены к материалам уголовного дела.

Как отметили в СБУ, противопехотная мина ПОМ-2 запрещена Оттавской конвенцией от 3 декабря 1997 года. Однако российско-оккупационные войска применяют их в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

Напомним, житель Хутора Вольного погиб 23 февраля. Около 17:25 на его дворе взорвалась мина.

Как писало РБК-Украина, прокуратура квалифицировала гибель гражданского в Хуторе Вольном как военное преступление.

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Новости Украины Служба безопасности УкраиныДонбассминабоевикигибельТеракт
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