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СБУ кваліфікувала загибель цивільного на Донбасі як теракт

Автор: Дмитро Левицький

Слідчі Служби безпеки України розпочали досудове розслідування загибелі мирного мешканця селища Хутора Вільного в Луганській області. Цивільний загинув в результаті розриву міни ПОМ-2, яку дистанційно встановили проросійські бойовики.

Про це повідомила прес-служба СБУ.

Розслідування проводиться в рамках кримінальної справи за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України, тобто теракт, який призвів до загибелі людини.

Під час огляду місця загибелі мешканця Хутора Вільного правоохоронці вилучили фрагменти протипіхотної міни ПОМ-2, які після проведення експертиз будуть долучені до матеріалів кримінальної справи.

Як зазначили в СБУ, протипіхотна міна ПОМ-2 заборонена Оттавською конвенцією від 3 грудня 1997 року. Однак російсько-окупаційні війська застосовують їх в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі.

Нагадаємо, мешканець Хутора Вільного загинув 23 лютого. Близько 17:25 на його дворі вибухнула міна.

Як писало РБК-Україна, прокуратура кваліфікувала загибель цивільного в Хутору Вільному як військовий злочин.

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Новини України Служба безпеки УкраїниДонбасминабойовикизагибельТеракт
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