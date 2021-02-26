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СБУ квалифицировала гибель гражданского на Донбассе как теракт

Новина українською → Хутор Вольный, Пятница 26 февраля 2021 15:50
СБУ квалифицировала гибель гражданского на Донбассе как теракт Фото: мина (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Следователи Службы безопасности Украины начали досудебное расследование гибели мирного жителя поселка Хутора Вольного в Луганской области. Гражданский погиб в результате разрыва мины ПОМ-2, которую дистанционно установили пророссийские боевики.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Расследование проводится в рамках уголовного дела по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины, то есть теракт, который привел к гибели человека.

Во время осмотра места гибели жителя Хутора Вольного правоохранители изъяли фрагменты противопехотной мины ПОМ-2, которые после проведения экспертиз будут приобщены к материалам уголовного дела.

Как отметили в СБУ, противопехотная мина ПОМ-2 запрещена Оттавской конвенцией от 3 декабря 1997 года. Однако российско-оккупационные войска применяют их в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

Напомним, житель Хутора Вольного погиб 23 февраля. Около 17:25 на его дворе взорвалась мина.

Как писало РБК-Украина, прокуратура квалифицировала гибель гражданского в Хуторе Вольном как военное преступление.

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