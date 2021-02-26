СБУ квалифицировала гибель гражданского на Донбассе как теракт

Расследование проводится в рамках уголовного дела по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины, то есть теракт, который привел к гибели человека.

Во время осмотра места гибели жителя Хутора Вольного правоохранители изъяли фрагменты противопехотной мины ПОМ-2, которые после проведения экспертиз будут приобщены к материалам уголовного дела.

Как отметили в СБУ, противопехотная мина ПОМ-2 запрещена Оттавской конвенцией от 3 декабря 1997 года. Однако российско-оккупационные войска применяют их в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе.