СБУ квалифицировала гибель гражданского на Донбассе как теракт
Следователи Службы безопасности Украины начали досудебное расследование гибели мирного жителя поселка Хутора Вольного в Луганской области. Гражданский погиб в результате разрыва мины ПОМ-2, которую дистанционно установили пророссийские боевики.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Расследование проводится в рамках уголовного дела по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины, то есть теракт, который привел к гибели человека.
Во время осмотра места гибели жителя Хутора Вольного правоохранители изъяли фрагменты противопехотной мины ПОМ-2, которые после проведения экспертиз будут приобщены к материалам уголовного дела.
Как отметили в СБУ, противопехотная мина ПОМ-2 запрещена Оттавской конвенцией от 3 декабря 1997 года. Однако российско-оккупационные войска применяют их в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе.
Напомним, житель Хутора Вольного погиб 23 февраля. Около 17:25 на его дворе взорвалась мина.
Как писало РБК-Украина, прокуратура квалифицировала гибель гражданского в Хуторе Вольном как военное преступление.