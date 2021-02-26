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СБУ кваліфікувала загибель цивільного на Донбасі як теракт

Новость на русском → Хутор Вільний, П'ятниця 26 лютого 2021 15:50
СБУ кваліфікувала загибель цивільного на Донбасі як теракт Фото: міна (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

Слідчі Служби безпеки України розпочали досудове розслідування загибелі мирного мешканця селища Хутора Вільного в Луганській області. Цивільний загинув в результаті розриву міни ПОМ-2, яку дистанційно встановили проросійські бойовики.

Про це повідомила прес-служба СБУ.

Розслідування проводиться в рамках кримінальної справи за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України, тобто теракт, який призвів до загибелі людини.

Під час огляду місця загибелі мешканця Хутора Вільного правоохоронці вилучили фрагменти протипіхотної міни ПОМ-2, які після проведення експертиз будуть долучені до матеріалів кримінальної справи.

Як зазначили в СБУ, протипіхотна міна ПОМ-2 заборонена Оттавською конвенцією від 3 грудня 1997 року. Однак російсько-окупаційні війська застосовують їх в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі.

Нагадаємо, мешканець Хутора Вільного загинув 23 лютого. Близько 17:25 на його дворі вибухнула міна.

Як писало РБК-Україна, прокуратура кваліфікувала загибель цивільного в Хутору Вільному як військовий злочин.

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