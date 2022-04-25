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СБУ о якобы покушении на Соловьева: может самостоятельно захлебнуться

Фото: российский пропагандист Владимир Соловьев (facebook com)
Автор: Сергей Новиков

Служба безопасности Украины отреагировала на обвинения российской ФСБ в якобы подготовке покушения на пропагандиста Владимира Соловьева. Украинская сторона отрицает планы по его устранению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram СБУ.

В частности, в СБУ заявили, что не намерены всерьез комментировать "фантазии российских спецслужб, которые придумывают очередные достижения для российской аудитории".

Также отмечается, что Соловьев является не общественным деятелем, а пропагандистом, который будет отвечать за свои преступления в международных судах.

"У СБУ нет никаких планов по убийству Соловьева. В то же время, учитывая количество фейков и антиукраинской ненависти, которые транслирует это лицо, он может самостоятельно захлебнуться в "продуктах" собственной низкопробной пропагандистской деятельности", - добавили в спецслужбе.

Напомним, ранее в России заявили о задержании шестерых "неонацистов", которые якобы по заданию украинской стороны готовили покушение на Соловьева.

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Служба безопасности УкраиныФСБ