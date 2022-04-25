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СБУ про нібито замах на Соловйова: може самостійно захлинутися

Фото: російський пропагандист Володимир Соловйов (facebook com)
Автор: Сергей Новиков

Служба безпеки України відреагувала на звинувачення російської ФСБ у нібито підготовці замаху на пропагандиста Володимира Соловйова. Українська сторона заперечує плани щодо його усунення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram СБУ.

Зокрема, в СБУ заявили, що не мають наміру всерйоз коментувати "фантазії російських спецслужб, які придумують чергові досягнення для російської аудиторії".

Також зазначається, що Соловйов є не громадським діячем, а пропагандистом, який відповідатиме за свої злочини в міжнародних судах.

"У СБУ немає ніяких планів щодо вбивства Соловйова. У той же час, враховуючи кількість фейків і антиукраїнської ненависті, які транслює ця особа, вона може самостійно захлинутися в "продуктах" власної низькопробної пропагандистської діяльності", - додали в спецслужбі.

Нагадаємо, раніше в Росії заявили про затримання шістьох "неонацистів", які нібито за завданням української сторони готували замах на Соловйова.

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Служба безпеки УкраїниФСБ