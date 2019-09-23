СБУ в Киеве разоблачила центр незаконного обналичивания денег

В Киеве Служба безопасности Украины пресекла деятельность конвертационного центра с общим объемом более одного миллиарда гривен в год. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Сотрудники спецслужбы установили, что центр незаконного обналичивания денег действовал с 2017 года. Злоумышленники по заказу "клиентов" заключали противоправные сделки с использованием фиктивных предприятий для обналичивания средств с целью уклонения от уплаты налогов. Среди заказчиков этих услуг были представители бизнеса в Киевской области и ряд государственных предприятий.

"Во время следственных действий в Киеве в офисных помещениях, автомобилях и по месту жительства фигурантов дела правоохранители изъяли более 130 печатей фиктивных коммерческих структур, госпредприятий и более чем 4 миллиона наличных в различных валютах в гривневом эквиваленте. Также обнаружено учредительные, регистрационные документы и печати "оффшорных" компаний, которые использовали для вывода средств за рубеж, с последующим псевдоинвестированием и их легализацией через покупку движимого и недвижимого имущества", - говорится в сообщении.

Правоохранители изъяли технику и носители информации, которые подтверждают незаконную деятельность злоумышленников и открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

Напомним, СБУ разоблачила чиновников Министерства внутренних дел на сделках с залоговой недвижимостью. В случае доказательства вины, чиновникам грозит до 10 лет заключения.

Ранее РБК-Украина сообщало, что СБУ разоблачила попытку вербовки жительницы Хмельницкой области российскими спецслужбами. Они хотели, чтобы женщина занималась сбором информации о размещении военных объектов в регионе.