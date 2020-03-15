СБУ изъяла партию наркотиков на 2,5 млн грн

Служба безопасности Украины разоблачила в Киеве транснациональную группировку, которая занималась контрабандой оптовых партий наркотических средств. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Отмечается, что стоимость обнаруженного у злоумышленников товара на “черном рынке” составляет почти 2,5 млн грн.

По данным СБУ, участники группировки наладили незаконную переправку в Украину кокаина, психотропа МДМА (“экстази”) и каннабиса из некоторых стран Латинской Америки и Европы. Полученный товар они реализовывали на территории Киева и Киевской области, а также через наркокурьеров телепортировали в одну из стран Ближнего Востока.

Кроме того, злоумышленники организовали в Киеве подпольный колл-центр. С его помощью дельцы занимались незаконным получением денег посредством валютно-финансовых махинаций с реквизитами банковских карт жителей стран ЕС и Африки.

Во время 14 обысков в квартирах, офисных помещениях и автомобилях фигурантов сотрудники СБУ изъяли большое количество наркотических средств и психотропных веществ. Всего правоохранители задержали шесть участников группировки.

Задержанным объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 307 УК (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Напомним, ранее СБУ предотвратила контрабанду в Украину транснациональной преступной группировкой свыше 30 килограммов кокаина из одной из стран Латинськой Америки.

Также сообщалось, что правоохранители Киева разоблачили крупнейшую в Украине интернет-сеть торговли наркотиками.