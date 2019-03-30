СБУ изъяла в нарко-контрабандистов более 100 кг героина

Иллюстративное фото (УНИАН)

Цена изъятого товара на черном рынке составляет почти 10 млн евро

Работники Службы безопасности Украины (СБУ) провели совместную операцию с правоохранительными органами Германии и Румынии по ликвидации мощного международного канала контрабанды героина в страны Европейского Союза. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Сообщается, что сотрудники Службы безопасности получили информацию о функционировании на территории Украины транзитного канала контрабанды героина в европейские страны.

Правоохранители осуществили задержание наркокурьера накануне его въезда в ЕС, который планировал переместить оптовую партию героина из "транзитных баз".

"Сегодня во время санкционированных обысков по местам временного хранения наркотиков правоохранители изъяли более ста двадцати килограмм героина. По ценам "черного рынка" стоимость выявленного "товара" составляет почти десять миллионов евро", - сообщили в СБУ.

Также в СБУ рассказали, что эта операция была одним из этапов обезвреживания транснационального наркотрафика, организованный уроженцами одной из стран Азии. Ранее украинские правоохранители блокировали транзит через Украины 30 килограммов тяжелых наркотиков.

Фото: изъятые наркотики (ssu.gov.ua)

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Румынии изъяли более тонны кокаина на 300 млн евро. По предварительным оценкам, стоимость изъятого кокаина составляет 300 млн евро.