СБУ вилучила у нарко-контрабандистів понад 100 кг героїну

Ілюстративне фото (УНІАН)

Ціна вилученого товару на чорному ринку становить майже 10 млн євро

Працівники Служби безпеки України (СБУ) провели спільну операцію з правоохоронними органами Німеччини та Румунії по ліквідації потужного міжнародного каналу контрабанди героїну до країн Європейського Союзу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Повідомляється, що співробітники Служби безпеки отримали інформацію про функціонування на території України транзитного каналу контрабанди героїну до європейських країн.

Правоохоронці здійснили затримання наркокур’єра напередодні його в’їзду до ЄС який планував перемістити оптову партію героїну з "транзитних баз".

"Сьогодні під час санкціонованих обшуків за місцями тимчасового зберігання наркотиків правоохоронці вилучили понад сто двадцять кілограм героїну. За цінами "чорного ринку" вартість виявленого "товару" становить майже десять мільйонів євро", - повідомили в СБУ.

Також в СБУ розповіли, що ця операція була одним з етапів знешкодження транснаціонального наркотрафіку, який організований уродженцями однієї з країн Азії. Раніше українські правоохоронці блокували транзит через України 30 кілограмів тяжких наркотиків.

Фото: вилучені наркотики (ssu.gov.ua)

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Румунії вилучили понад тонну кокаїну на 300 млн євро. За попередніми оцінками, вартість вилученого кокаїну становить 300 млн євро.