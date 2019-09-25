СБУ изъяла контрабандных химикатов на 25 млн гривен

В Киеве оперативники Службы безопасности Украины разоблачили преступную группировку, которая распростряняла ядовитые контрабандные агрохимикаты для нужд аграриев. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, злоумышленники распространяли химикаты под видом поставок строительных смесей. Дельцы транзитом через Европу импортировали химикаты из одной из стран Восточной Азии для нужд украинских аграриев.

"Полученный товар на арендованных складских помещениях в Киеве злоумышленники паковали под видом известных мировых брендов. Готовую продукцию они отправляли заказчикам по всей территории Украины", - говорится в сообщении.

По заключению экспертов, использование контрабандных химикатов могло нанести вред экологии и дискредитировать украинских и мировых агропроизводителей на внешних рынках.

Сообщается, что во время обысков в складских помещениях и по месту жительства злоумышленников правоохранители изъяли 48 тонн сильнодействующих и ядовитых веществ стоимостью почти 25 миллионов гривен и документацию, подтверждающую проведение незаконных сделок.

СБУ сообщила о подозрении двум фигурантам о подозрении в совершении преступления по ч. 2 ст. 201 (контрабанда) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

Напомним, ранее СБУ блокировала деятельность группировки, которая переправляла нелегалов из Ближнего Востока в ЕС. По информации правоохранителей, нелегалы въезжали на территорию Украины также и через Россию.

Ранее РБК-Украина сообщало, что СБУ задержала руководителя государственного предприятия "Завод порошковой металлургии" из-за злоупотребления служебным положением. Он закупал непригодное оборудование, чем нанес ущерб на 700 тысяч гривен.