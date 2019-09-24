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СБУ разоблачила руководителя госпредприятия на коррупционных схемах в 700 тыс. гривен

Новости » Происшествия    24.09.2019 - 10:34
СБУ разоблачила руководителя госпредприятия на коррупционных схемах в 700 тыс. гривен
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Он закупал для завода оборудование по завышенным ценам

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали руководителя государственного предприятия "Завод порошковой металлургии" из-за злоупотребления служебным положением. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что будучи директором госпредприятия, злоумышленник неоднократно закупал для завода непригодное для эксплуатации оборудования по завышенным ценам.

"По заключению экспертизы, своими действиями чиновник нанес ущерб на 700 тыс. гривен предприятию, которое, в частности, предоставляет услуги военно-промышленному комплексу Украины", - говорится в сообщении.

Сейчас бывшему директору госпредприятия сообщили о подозрении, предусмотренного ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве СБУ пресекла деятельность конвертационного центра с общим объемом более одного миллиарда гривен в год. Клиенты обращались с целью вывода средств за границу и налоговой оптимизации. Среди заказчиков были бизнесмены Киевской области и ряд государственных предприятий.

Также РБК-Украина сообщало, что СБУ разоблачила чиновников МВД на сделках с залоговой недвижимостью. Злоумышленники использовали поддельное решение одного из судов города Днепр для снятия налогового залога и последующей реализации имущества, арестованного налоговым органом.

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