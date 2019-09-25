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СБУ заблокировала очередной канал переправки нелегалов в ЕС

Новости » Происшествия    25.09.2019 - 15:19
СБУ заблокировала очередной канал переправки нелегалов в ЕС
Иллюстративное фото (dpsu.gov.ua)

Нелегалы въезжали на территорию Украины также и через Российскую Федерацию

Служба безопасности Украины (СБУ) блокировала деятельность организованной группировки, которая специализировалась на незаконной переправке иностранцев из стран Ближнего Востока в Европейский союз (ЕС). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По информации правоохранителей, нелегалы въезжали на территорию Украины также и через Российскую Федерацию.

"Двое жителей Львова и жительница столицы организовали противоправное перемещение за границу выходцев из восточных стран. Дельцы подыскивали своих клиентов среди иностранцев, которые нелегально прибыли в Украину, - говорится в сообщении.

Для легализации в нашей стране и переправки за границу злоумышленники обеспечивали нелегалов поддельными паспортами граждан одной из европейских стран. Затем фигуранты дела группами доставляли иностранцев до границы с ЕС на собственном транспорте.

Отметим, что стоимость "услуг" участников группы составляла от трех до четырех тысяч американских долларов с одного нелегала.

Сейчас задержанным сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьей 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос относительно избрания меры пресечения.

Напомним, ранее в Закарпатской и Львовской областях пограничники задержали 17 нелегальных мигрантов, а также их пособников. Среди задержанных были граждане Турции и Бангладеш.

Как сообщало РБК-Украина, в Украине за год разоблачили 249 групп нелегальных мигрантов.

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