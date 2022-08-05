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Агрокомпании помешали вывести в "ЛНР" полмиллиарда гривен. Средства передали государству

Фото: СБУ инициировала арест имущества перерегистрированного в " ЛНР " предприятия на 500 млн гривен (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Служба безопасности Украины инициировала арест имущества одного из сельскохозяйственных обществ Украины, которое было перерегистрировано в "ЛНР". Стоимость имущества составляет 500 млн гривен.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СБУ.

"Эти средства принадлежали одному из сельскохозяйственных обществ Украины, которое было перерегистрировано в незаконно созданных органах "ЛНР". Основатель пытался вывести средства этого предприятия, которые были размещены на счетах одного из банков в Украине", - пишет пресс-служба СБУ.

СБУ предотвратило вывод средств. После наложения ареста средства были переданы в управление Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ установила и назвала имена коллаборантов, которые помогли россиянам вывезти 650 тысяч тонн зерна.

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