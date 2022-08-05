RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

СБУ ініціювала арешт майна перереєстрованого в "ЛНР" підприємства на 500 млн гривень

Фото: СБУ ініціювала арешт майна перереєстрованого в "ЛНР" підприємства на 500 млн гривень (ssu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Служба безпеки України ініціювала арешт майна одного із сільськогосподарських товариств України, яке було перереєстровано у "ЛНР". Вартість майна становить 500 млн гривень.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СБУ.

"Ці кошти належали одному із сільськогосподарських товариств України, яке було перереєстровано у незаконно створених органах "ЛНР". Засновник намагався вивести кошти цього підприємства, які були розміщені на рахунках одного з банків в Україні", - пише пресслужба СБУ.

СБУ запобігло виведенню коштів. Після накладання арешту, кошти були передані в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що СБУ встановила та назвала імена колаборантів, які допомогли росіянам вивезти 650 тисяч тонн зерна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки УкраїниУкраїнаЛНР