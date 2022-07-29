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СБУ идентифицировала еще военных России, которые причастны к зверствам в Буче

Фото: СБУ идентифицировала еще военных России, которые причастны к зверствам в Буче (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Служба безопасности Украины идентифицировала российских палачей, которые в начале марта допрашивали и пытали семью в Буче.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины.

"В начале марта 2022 года эти лица в составе 64-й отдельной мотострелковой бригады 35-й общевойсковой армии РФ находились на территории Бучи и жестко пытали местную семью", - пишет пресс-служба.

Оккупанты ворвались в дом и угрожая оружием, пытались получить информацию о местоположении украинских войск.

"Угрожая оружием, оккупанты длительное время психологически давили на людей и пытали, требовали, чтобы те выдали адреса проживания патриотов и военных в Буче", - добавляет пресс-служба.

Оккупанты пытали хозяина дома и планировали расстрелять его, однако мужчине удалось сбежать. После этого российские военные угрожали искалечить и убить женщину, если она не укажет местопребывание своего мужа.

"Несмотря на физические издевательства и моральное давление женщина выдержала надругательство, в конце концов оккупанты покинуть ее дом", - пишет СБУ.

Фото: СБУ идентифицировала еще военных России, которые причастны к зверствам в Буче (t.me/SBUkr)

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