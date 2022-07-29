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СБУ ідентифікувала ще військових Росії, які причетні до звірств в Бучі

Фото: СБУ ідентифікувала ще військових Росії, які причетні до звірств в Бучі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Служба безпеки України ідентифікувала російських катів, які на початку березня допитували й катували сім'ю в Бучі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України.

"На початку березня 2022 року ці особи у складі 64-ї окремої мотострілецької бригади 35-ї загальновійськової армії РФ перебували на території Бучі і жорстко катували місцеву родину", - пише пресслужба.

Окупанти вдерлися в оселю й погрожуючи зброєю намагалися отримати інформацію про місця розташування українських військ.

"Погрожуючи зброєю, окупанти тривалий час психологічно тиснули на людей та катували, вимагали, щоб ті видали адреси проживання патріотів і військових у Бучі", - додає пресслужба.

Окупанти катували господаря оселі й планували розстріляти його, однак чоловікові вдалося втекти. Після цього російські військові погрожували скалічити й вбити жінку, якщо вона не вкаже місцеперебування свого чоловіка.

"Попри фізичні знущання та моральний тиск жінка витримала наругу, зрештою окупанти залишити її дім", - пише СБУ.

Фото: СБУ ідентифікувала ще військових Росії, які причетні до звірств в Бучі (t.me/SBUkr)

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