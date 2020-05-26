СБУ идентифицировала всех боевиков, причастных к гибели двух спецназовцев в 2018 году

Служба безопасности Украины установила персональные данные всех участников террористической группы, которая в мае 2018 года осуществила артиллерийский обстрел позиций операции объединенных сил в районе Бахмутской трассы Луганской области. Тогда в результате обстрела погибли двое спецназовцев группы "Альфа".

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

"По данным украинской контрразведки, группу террористов так называемого "3 мотострелкового батальона 4 омсбр Народной милиции ЛНР" возглавлял уроженец РФ по прозвищу "Шумер". В его подчинении находились трое участников незаконных вооруженных формирований. Для атаки на позиции операции Объединенных сил в районе Бахмутской трассы боевики применили артиллерийское вооружение", - сообщили в СБУ.

Также установлена причастность этой группы к обстрелу украинских военных в Новоайдарском и Славяносербском районах Луганской области.

"В рамках открытого уголовного производства предводителю группы и подчиненным сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 258 (террористический акт) и ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Судом предоставлено разрешение на задержание фигурантов. Злоумышленники объявлены в розыск", - отметили в СБУ.

Террористам грозит до 15 лет лишения свободы.

Фото: участники группы террористов (ssu.gov.ua)

Отметим, 26 мая 2018 года в Луганской области при обстреле боевиков погибли два сотрудника СБУ - полковник Руслан Муляр и прапорщик Юрий Журавлев.

Также РБК-Украина писало, что прокуратура установила около 600 человек, пострадавших от пыток боевиков на Донбассе.