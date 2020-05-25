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Прокуратура установила почти 600 человек, пострадавших от пыток боевиков

Новости » Происшествия     25.05.2020 - 21:23
Прокуратура установила почти 600 человек, пострадавших от пыток боевиков
Фото: боевики (flickr.com/kreker)

Прокуратура рассматривает более чем шесть тысяч уголовных преступлений

Прокуратура Луганской области установила около 600 человек, пострадавших от пыток боевиков на Донбассе. Данные о них были внесены в реестр пострадавших лиц от преступлений, совершенных в условиях вооруженной агрессии России против Украины.

Об этом сообщил прокурор Луганской области Алексей Ляшенко, передает "Радио Свобода".

По его словам, ведомство на данный момент рассматривает более чем шесть тысяч уголовных преступлений, совершенных незаконными вооруженными формированиями.

При этом он отметил, что в настоящее время в реестр досудебных расследований внесены сведения о более 4,2 тысячи пострадавших в результате уголовных преступлений, связанных с вооруженной агрессией РФ.

Напомним, прокуратура Луганской области создала реестр пострадавших от преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта на временно оккупированной территории.

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Автор: Валерия Мрачковская

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