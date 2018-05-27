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В Луганской области при обстреле погибли два спецназовца "Альфы"

НовостиПроисшествия    27.05.2018 - 12:44
Фото: иллюстративное фото (president.gov.ua)
Фото: иллюстративное фото (president.gov.ua)

СБУ сообщила о гибели своих сотрудников

В зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) в Луганской области при обстреле погибли два сотрудника Службы безопасности Украины. Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ в Facebook.

"Во время выполнения боевого задания группа сотрудников СБУ, привлеченных к операции Объединенных сил, попала под артиллерийский обстрел. Погибли двое военнослужащих ЦСО "А", еще один тяжело ранен", - говорится в сообщении.

В СБУ уточнили, что погибли подполковник Руслан Муляр и прапорщик Юрий Журавлев.

 

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Опубліковано Служба безпеки України 27 травня 2018 р.

 

Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе за сутки погиб один военный, еще четверо получили ранения. Противник осуществил провокации в районах населенных пунктов Крымское и Новотошковское в Луганской области. Активные боевые действия продолжались также в районах населенных пунктов Луганское, Пивденное, Красногоровка, Каменка и Широкино.

 

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Темы: Новости ООС    Теги публикации: Служба безопасности Украины, Донбасс, гибель  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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