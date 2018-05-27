В Луганской области при обстреле погибли два спецназовца "Альфы"

СБУ сообщила о гибели своих сотрудников

В зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) в Луганской области при обстреле погибли два сотрудника Службы безопасности Украины. Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ в Facebook.

"Во время выполнения боевого задания группа сотрудников СБУ, привлеченных к операции Объединенных сил, попала под артиллерийский обстрел. Погибли двое военнослужащих ЦСО "А", еще один тяжело ранен", - говорится в сообщении.

В СБУ уточнили, что погибли подполковник Руслан Муляр и прапорщик Юрий Журавлев.

Служба безпеки України із сумом сповіщає про трагічну подію на Луганщині. Під час виконання бойового завдання група... Опубліковано Служба безпеки України 27 травня 2018 р.

Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе за сутки погиб один военный, еще четверо получили ранения. Противник осуществил провокации в районах населенных пунктов Крымское и Новотошковское в Луганской области. Активные боевые действия продолжались также в районах населенных пунктов Луганское, Пивденное, Красногоровка, Каменка и Широкино.