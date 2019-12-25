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СБУ в Хмельницькій області викрила чиновника Міноборони на системній корупції

Новини » Надзвичайні події     25.12.2019 - 15:53
СБУ в Хмельницькій області викрила чиновника Міноборони на системній корупції
Фото: затримання чиновника (ssu.gov.ua)

Він організував схему отримання "відкатів"

Співробітники Служби безпеки України затримали начальника відділу коштів Міністерства оборони у Хмельницькій області за системну корупцію. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

Як повідомляється, полковник організував схему отримання "відкатів" під час виконання договорів поставок газу для об'єктів Міноборони у Хмельницькому. Натомість він обіцяв не створювати перешкоди, а також давав "гарантії" перемоги в тендерах на 2020 рік.

"Співробітники СБУ задокументували факт отримання зловмисником, через залученого посередника, 80 тисяч гривень неправомірної вигоди від директора фірми-підрядника", - йдеться в повідомленні.

Крім цього, силовики викрили чиновника на вимаганні іншого хабара. Від місцевого жителя за вирішення питання про ухилення від призову за 40 тисяч гривень він пообіцяв призовнику "вплинути" на співробітників одного з військкоматів області.

Чиновника оголосили про підозру за ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу і звільнення з посади. Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, раніше Держбюро розслідувань викрило керівництво "Артемсіль" на хабарі у 800 тисяч гривень. В корупційній схемі також брали участь співробітники СБУ.

Також РБК-Україна писало, що силовики запідозрили трьох інспекторів Львівської митниці Державної фіскальної служби у зловживанні становищем, що завдало понад 2 мільйонів гривень збитків державі.

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