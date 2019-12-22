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ГБР разоблачило злоупотребления на Львовской таможне

Новости » Общество     22.12.2019 - 12:26
ГБР разоблачило злоупотребления на Львовской таможне
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Из-за злоупотреблений таможенников бюджет недополучил более 2 млн гривен

Правоохранители заподозрили трех инспекторов Львовской таможни Государственной фискальной службы в злоупотреблении положением, что нанесло свыше 2 миллионов гривен ущерба государству. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований (ГБР).

По данным следствия, двое главных инспекторов таможенного поста "Западный" совместно с госинспектором отдела администрирования таможенных платежей Львовской таможни наладили преступную схему растаможивания грузовиков MAN с занижением таможенной стоимости.

"Подозреваемые не проверяли сведения, содержащиеся в документах, подтверждающих таможенную стоимость иностранных грузовиков и игнорировали сообщения автоматизированной системы таможенного оформления "Инспектор", - рассказали в ГБР.

Отмечается, что в результате преступной деятельности должностных лиц государственный бюджет недополучил более 2 миллионов гривен. По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

В случае доказательства вины, должностным лицам грозит наказание в виде лишения свободы от 3 до 6 лет.

Напомним, ранее сообщалось, что следователи ГБР разоблачили коррупционную схему главного государственного инспектора Харьковской таможни. В результате преступной деятельности бюджет потерял пол миллиона гривен. Чиновнику сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины, ему грозит тюремное заключение на срок от 3 до 6 лет.

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