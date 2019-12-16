СБУ в Херсонской области разоблачила двух антиукраинских интернет-агитаторов

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Херсонской области двух интернет-агитаторов, которые распространяли призывы к изменению конституционного строя и территориальной целостности Украины через группы в российских социальных сетях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, двое жителей Херсона и области с начала вооруженной агрессии против Украины управляли антиукраинской группой в российской соцсети.

"Под фейковыми именами злоумышленники размещали материалы с ресурсов страны-агрессора и публикации из сепаратистских сайтов террористических организаций "ЛДНР". В частности, в распространенных материалах они оправдывали деятельность пророссийских террористов, агрессивную политику России, в том числе аннексию части территории Украины и поддержку бандформирований на востоке страны", - говорится в сообщении.

Во время обысков в квартирах злоумышленников силовики обнаружили гаджеты с доказательствами противоправной деятельности.

Открыто дело по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины, злоумышленникам планируют сообщить о подозрении. Им грозит до 10 лет заключения. Продолжается следствие.

Напомним, ранее в Одессе сотрудники СБУ задержали агитатора, который через одну из запрещенных социальных сетей распространял антиукраинские материалы и призывал к войне

Отметим, после смены руководства СБУ открыла почти 70 производств из-за шпионажа и государственной измены. Судебные решения уже есть по 9 делам.