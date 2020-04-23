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СБУ и ГБР провели обыски в Гостаможслужбе

Новости » Происшествия     23.04.2020 - 16:59
СБУ и ГБР провели обыски в Гостаможслужбе
Фото: Государственная таможенная служба Украины (google maps)

Обыски прошли в связи с закупкой услуг по разработке герба таможенной службы

Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований провели обыски в Государственной таможенной службе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Новой таможни в Facebook.

Как отметили в таможенной службе, обыски проводились в связи с закупкой услуг по разработке символики и концепции новой формы для Таможни.

"ООО "Геральдическая палата" Алексей Руденко и компаньоны" разработало новую концепцию эмблемы, флага, формы и других элементов геральдики для Государственной таможенной службы Украины. Имеющиеся все документы, подтверждающие выполнение работ подрядчиком в полном объеме. 25 февраля проект новых геральдических знаков был направлен в Министерство финансов на согласование. После этого его должна утвердить Комиссия по геральдике и президент Украины своим указом. На сегодня правоохранители изъяли копии документов по выполнению указанных услуг", - сообщили в Таможне.

Ранее РБК-Украина писало, что в феврале ГБР провело обыски на Подольской и Полесской таможнях. Обыски проводились в связи с вывозом на территорию Украины более 50 транспортных средств по заниженным таможенным платежам.

Также сообщалось, что в марте ГБР провело 13 обысков по месту работы и жительству у должностных лиц Главного управления Национальной полиции в Винницкой области по подозрению в хищении горюче-смазочных материалов.

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Новости Украины Служба безопасности УкраиныГосударственная таможенная службаобыскГБР
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