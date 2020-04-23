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СБУ та ДБР провели обшуки в Держмитслужбі

Новини » Надзвичайні події     23.04.2020 - 16:59
СБУ та ДБР провели обшуки в Держмитслужбі
Фото: Державна митна служба України (google maps)

Обшуки пройшли в зв'язку з закупівлею послуг по розробці герба митної служби

Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань провели обшуки в Державній митній службі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Нової митниці в Facebook.

Як зазначили в митній службі, обшуки проводилися у зв'язку з закупівлею послуг з розробки символіки і концепції нової форми для Митниці.

"ТОВ "Геральдична палата" Олексій Руденко і компаньйони" розробило нову концепцію емблеми, прапора, форми та інших елементів геральдики для Державної митної служби України. Наявні всі документи, що підтверджують виконання робіт підрядником у повному обсязі. 25 лютого проект нових геральдичних знаків був направлений в Міністерство фінансів на погодження. Після цього його повинна затвердити Комісія з питань геральдики і президент України своїм указом. На сьогодні правоохоронці вилучили копії документів з виконання зазначених послуг", - повідомили в Митниці.

Раніше РБК-Україна писало, що в лютому ДБР провело обшуки на Подільській і Поліської митницях. Обшуки проводилися у зв'язку з вивезенням на територію України понад 50 транспортних засобів за заниженими митних платежів.

Також повідомлялося, що в березні ДБР провело 13 обшуків за місцем роботи і проживання у посадових осіб Головного управління Національної поліції у Вінницькій області за підозрою у розкраданні пально-мастильних матеріалів.

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