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ГБР провело обыски на Подольской и Полесской таможнях

Новости » Политика     11.02.2020 - 19:45
ГБР провело обыски на Подольской и Полесской таможнях
Фото: место обыска (dbr.gov.ua)

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет прокуратура Ровенской области

Следователи Территориального управления Государственного бюро расследований провели обыски на таможенных постах Подольской и Полесской таможни Гостаможслужбы по факту злоупотребления властью и служебным положением. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу бюро.

По предварительной информации, при содействии работников таможни в течение 2017-2019 годов на таможенную территорию Украины из ЕС ввезено более 50 транспортных средств и запасных частей к ним со заниженным таможенным платежем. Сумма нанесенного государству ущерба - свыше 1 млн гривен.

Напомним, сегодня Офис Генерального прокурора совместно с СБУ проводил обыски в ПАО "Киевметрострой".

Ткож РБК-Украина писало, что в Ровенской области на одной из таможен СБУ провела обыски. Во время следственных действий СБУ изъяла документы по осуществлению таможенных оформлений. Таможенников подозревают в злоупотреблении властью и служебным положением.

Ранее следователи Службы безопасности Украины и Государственного бюро расследований проводили обыски на территории Николаевской таможни.

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