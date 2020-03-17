СБУ фиксирует вербовку украинцев со стороны "ЛДНР"

Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила два факта вербовки украинцев со стороны боевиков так называемых "ЛДНР". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

В частности, на территории оккупированной Макеевки представители "МГБ ДНР" задержали местную жительницу за якобы нелегальные валютные операции.

"С использованием психологического давления, запугивания и угрозы уголовного преследования злоумышленники заставили женщину согласиться на конфиденциальное сотрудничество для сбора разведывательной информации о подразделениях Вооруженных сил Украины, дислоцированные на подконтрольной украинской власти территории Донбасса", - сообщили в СБУ.

Еще один случай вербовки был выявлен в Луганской области. Представители "МГБ ЛНР" незаконно задержали предпринимателя за якобы хранение оружия для совершения диверсий. Мужчину с помощью пыток заставили проводить сбор разведданных о войсках ВСУ на подконтрольной украинскому правительству территории.

В обоих случаях украинские граждане по приезда на подконтрольную правительству Украины территории обратились в СБУ. Учитывая невыполнение преступных приказов их освободили от уголовной ответственности.

Ранее РБК-Украина писало, что в Мариуполе военная контрразведка уличила бывшую военнослужащую Национальной гвардии Украины в пособничестве боевикам "ДНР".

Также сообщалось, что боевики "ЛНР" пытались завербовать чиновника Министерства юстиции Украины. По заданию боевиков, он должен был собирать и передавать им информацию о своих коллегах, сотрудниках правоохранительных и государственных учреждений Луганской области, а также о служебной деятельности отца, работающего в высших судебных инстанциях Украины.