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Экс-военнослужащую Нацгвардии уличили в пособничестве боевикам "ДНР"

Новости » Происшествия     16.01.2020 - 16:57
Экс-военнослужащую Нацгвардии уличили в пособничестве боевикам "ДНР"
Фото: задержание пособницы боевиков (СБУ)

Экс-военнослужащая была завербована представителями так называемого "МГБ ДНР"

В Мариуполе военная контрразведка уличила бывшую военнослужащую Национальной гвардии Украины, которая способствовала деятельности боевиков террористической организации "ДНР". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины (СБУ).

По данным правоохранителей, женщина была завербована представителями так называемого "МГБ ДНР" в 2015 году, когда проходила военную службу в одной из частей Национальной гвардии.

"Представители "МГБ ДНР" осуществили ее вербовку, провели инструктаж по соблюдению мер конспирации, присвоили агентурный псевдоним, обусловили способы двусторонней и экстренной связи", - рассказали в СБУ.

Отмечается, что военнослужащая, используя специальные аккаунты, собирала в российской социальной сети необходимые сведения и передавала их террористам. Во время обысков правоохранители обнаружили компьютерную технику с доказательствами общения с боевиками.

"В ходе проведения дальнейших неотложных следственных действий указанное лицо дало обличительные показания относительно обстоятельств своей вербовки и сотрудничества с так называемым "МГБ ДНР", - добавили в службе.

Бывшей военнослужащей было сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Судом была избрана мера пресечения подозреваемой.

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ сообщила о подозрении бывшей сотруднице так называемого "верховного суда ДНР". Пособница боевиков отвечала за исполнение приговоров украинским пленным. После 3 лет работы на боевиков женщина вместе с мужем переехали в Киев.

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